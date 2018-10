Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum neuen Freihandelsabkommen USMCA

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zum neuen Freihandelsabkommen USMCA:

"Und der Gewinner ist: Donald Trump.



Der US-Präsident hat im Streit mit seinen Nachbarn seinen Willen bekommen. Zwar konnte er sich in den Handelsauseinandersetzungen mit Kanada und Mexiko nicht in allen Punkten durchsetzen, wie man das bei Verhandlungen übrigens nie kann, aber er hat genug eingeheimst, um damit bei seinen Wählern zu punkten. Gerade rechtzeitig, um in den im November anstehenden sogenannten Midterm-Elections, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt werden, zusätzliche Argumente in die Waagschale werfen zu können. Das bei Trump und seinen Wählern so verhasste Nafta-Abkommen ist weg, zumindest dem Namen nach. Zwar bleiben die wesentlichen Nafta-Regelungen bestehen, doch der Name des Abkommens wird geändert. Damit lässt sich prima Politik machen."/al/DP/stw