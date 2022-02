Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum EU-Lieferkettengesetz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum EU-Lieferkettengesetz:

"Mit aller Macht haben Wirtschaftsverbände hinter den Kulissen versucht, ein ambitioniertes EU-Lieferkettengesetz zu verhindern. Gemessen daran ist die Vorlage der EU-Kommission ein starkes Stück. Der Vorschlag ist viel weitreichender als die deutsche Regulierung. Er betrifft in Risikosektoren schon Firmen ab einer Größe von 250 Beschäftigten und umfasst die gesamte Lieferkette. Denn vor allem auf den ersten Stufen - in Minen, auf Plantagen und in Färbereien - werden soziale und ökologische Menschenrechte oft missachtet. Freilich ist das alles noch Verhandlungssache - Kommission, Rat und EU-Parlament müssen sich einigen. Die Bundesregierung nutzt hoffentlich ihren Einfluss, damit der Entwurf nicht noch verwässert wird. Das erwarten viele Konsument:innen, aber auch Firmen, für die menschenrechtliche Verantwortung bereits jetzt Programm ist."/DP/jha