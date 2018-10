Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu brasilianischen Wahlergebnis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu brasilianischen Wahlergebnis:

"Zwar fiel der Sieg von Jair Bolsonaro am Ende nicht ganz so klar aus, wie noch vor einer Woche zu befürchten war.



Aber das Ergebnis bleibt ein Desaster für Brasilien, eine Katastrophe für Lateinamerika und eine Kriegserklärung an die restlichen Staaten. Bolsonaro plant, die Amazonas-Region zur Ausbeutung und Abholzung vollständig freizugeben. Auch die Lunge der Welt steht seit Sonntag also zur Disposition. Selbst Donald Trump wirkt wie ein Tor gegen diesen lateinamerikanischen Radikalen. Wo Trump wankelmütig und unberechenbar ist, verfolgen Bolsonaro, seine Söhne und seine Entourage ein politisches Restaurations-Projekt. Sie verhöhnen Institutionen wie Gerichte und das Parlament, wollen internationale Verpflichtungen wie das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen und drohen ungerührt allen, die anders denken. Linken und Mitgliedern der Zivilgesellschaft haben sie schon Exil oder Gefängnis in Aussicht gestellt."/yyzz/DP/nas