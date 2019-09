Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu den USA-Flügen der Bundesregierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu den USA-Flügen der Bundesregierung:

"Kaum ist der Sturm der Erregung über das magere Klimapaket der großen Koalition abgeflaut, facht die Bundesregierung die Debatte wieder an.



Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bringen es fertig, fast zeitgleich in zwei verschiedenen Flugzeugen an die Ostküste der USA zu fliegen. Das ist nicht nur mieses Timing, sondern auch teuer, klimaschädlich und in höchstem Maße unsensibel. Während Greta Thunberg weltweit Millionen Anhänger gegen Erderwärmung und Klimawandel auf die Straße bringt und es täglich mehr werden, macht die Ministerialbürokratie Business as usual. Wie soll die Klimawende in Deutschland gelingen, wenn es Beamte im Kanzleramt nicht schaffen, zwei Regierungsflüge mit nicht einmal einer Handvoll Kabinettsmitgliedern zusammenzulegen? Aus dem Kanzleramt hieß es, man habe die Sache "verpennt". Offenbar begreift der Apparat immer noch nicht, was die Klimastunde geschlagen hat./"yyzz/DP/he