Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Präsidentenwahl in Brasilien

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Präsidentenwahl in Brasilien:

JairBolsonaro stellt alles infrage, was moderne Gesellschaften erreicht haben: Gleichberechtigung, Minderheitenschutz, Antidiskriminierung, Konfliktlösung ohne Gewalt.



Seine Wahl in zweiter Runde in drei Wochen kann nur noch verhindert werden, wenn sich alle demokratischen Kräfte hinter seinen Herausforderer Fernando Haddad stellen. Doch das ist wenig wahrscheinlich. Haddad repräsentiert für zu viele Menschen die Kontinuität jenes Systems, das sie mit dem größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Landes und dem Niedergang der Wirtschaft verbinden. Insofern trägt die PT, die Brasilien von 2003 bis 2016 regierte, eine Mitschuld an dem Ergebnis. Die Wut auf die politische Klasse im Allgemeinen und die Arbeiterpartei im Besonderen war stärker als jedes Argument./yyzz/DP/stk