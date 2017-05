Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Merkel und Europas Schicksal

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Merkel und Europas Schicksal:

"Angela Merkel hat Recht: Die Europäer können sich auf dieses Amerika nicht mehr uneingeschränkt verlassen.



Sie werden nicht umhinkommen, mehr Verantwortung für sich selbst und die Welt zu übernehmen. Das bedeutet im Wesentlichen dreierlei: Sie müssen die liberale, westliche Ordnung gegen innere und äußere Feinde verteidigen. Sie müssen die Verbindlichkeit internationalen Rechts und internationaler Verträge sicherstellen, etwa mit Blick auf den Pariser Welt-Klimavertrag. Vor allem aber müssen sie die Europäische Union (EU) konsolidieren und sich zugleich mit gemeinsamen Verteidigungsfähigkeiten ausstatten, die sie unabhängiger von den USA machen. Merkels Bierzelt-Rede hat in ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten ein großes Echo ausgelöst. Das war sicherlich kalkuliert und beabsichtigt. Gleichwohl sollte man nicht vergessen, dass sie im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung sprach. Das relativiert die Tragweite ihrer Worte nicht. Aber es stellt sie in ein anderes Licht."/ra/DP/jha