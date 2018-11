Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Klimazielen der EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" über die Klimaziele der Europäischen Union:

"Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden.



Die Mitgliedstaaten sollen dann nur so viel Treibhausgas ausstoßen, wie von der Natur wieder aufgenommen werden kann. Die EU-Kommission hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. An ambitionierten Zielen in der Klimapolitik mangelt es nicht. An Taten zu ihrer Umsetzung dagegen schon. Neue Technologien sind jetzt gefragt. Mit ihrer Ansage will die EU-Kommission Investoren Mut zum Umsteuern machen. Doch dafür müssen die EU-Staaten glaubwürdig sein. Nicht erst 2050, sondern jetzt. Stattdessen aber verfehlt ein Großteil von ihnen - darunter Deutschland - die Klimaziele für 2020. Es ist wie so oft in der Klimapolitik: Nichtstun im Jetzt soll durch umso energischeres Handeln in ferner Zukunft ausgeglichen werden. Diese Rechnung mag das Gewissen entlasten. Nur aufgehen kann sie nicht."/zz/DP/tos