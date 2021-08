Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Geflüchtete aus Afghanistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Geflüchtete aus Afghanistan:

"Was sollen wir tun für die Menschen, die vor dem von uns mitverantworteten Desaster fliehen? Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, sagte: "Es sendet falsche Signale, wenn die Grünen bei jedem Konflikt in der Welt sogleich die Aufnahme sämtlicher Flüchtlinge in Deutschland oder in der EU einfordern.



" Die Geschichte mit den "falschen Signalen" will uns erzählen, dass Menschen in Afghanistan ausharren und nur dann fliehen würden, wenn aus Deutschland und Europa allzu freundliche "Signale" kämen. Das ist ein Zynismus, der sich leider nur so in kurze Worte fassen lässt: Zumindest wenn in Deutschland Wahlkampf ist, muss anderswo halt wieder gestorben werden."/al/DP/he