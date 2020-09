Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Geflüchtete/Griechenland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Geflüchtete/Griechenland:

"Was sich auf Lesbos jetzt tut, zeigt wie durch ein Brennglas, wohin die menschenverachtende, vor allem auf Abschottung zielende EU-Flüchtlingspolitik führt: zu Gewalt, Zerstörung und Chaos, aber nicht zu weniger Flucht.



Gut möglich, dass tatsächlich Geflüchtete die Brandstifter waren - sie hatten offenbar nichts mehr zu verlieren. Lesbos kann nicht auf eine Einigung in der europäischen Asylpolitik warten. Die Insel braucht eine internationale Luftbrücke, wie sie in anderen Krisen auch schon aufgebaut wurde: Zelte, Trinkwasser, Corona-Teststationen müssen eingeflogen und es muss schnell eine sehr große Zahl Geflüchteter von der Insel evakuiert werden: aufs griechische Festland, nach Deutschland und in andere, aufnahmebereite EU-Länder. Es geht darum, Menschen zu retten. Politisch taktiert wurde schon zu lange."/DP/jha