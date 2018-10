Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Erdbeben und Tsunami in Indonesien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Erdbeben und Tsunami in Indonesien:

"Das Erdbeben mit einem todbringenden Tsunami in Indonesien ist eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes.



Und das nicht nur, weil die Zahl der Toten und damit die Zahl der Trauernden nahezu stündlich steigt. Auch nicht nur, weil das Ausmaß der Schäden und der damit verbundenen Verluste an liebgewonnenen Dingen erst in einigen Tagen feststehen wird. Diese Katastrophe ist vor allem so gewaltig, weil alles schnell ging. Eben war die Welt für die Menschen in der betroffenen Region noch in Ordnung. Einige haben gearbeitet, andere haben das Wochenende geplant und sich auf vieles gefreut oder vielleicht über anderes geärgert. Dann bebte die Erde, dann zerstörte der Tsunami alles, was im Weg stand. Nun ist für die Überlebenden nichts mehr, wie es vorher war. Etwas Tröstliches hat all das schon. In der Stunde der Not wächst die Menschlichkeit. Wäre schön, wenn das noch öfter der Fall wäre - nicht nur bei einer unfassbaren Katstrophe wie dieser."/DP/jha