Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zum Nachholen von Feiertagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zum Nachholen von Feiertagen:

"Die Feiertagsdebatte bewegt sich in einer Welt, die es für viele Arbeitnehmer längst nicht mehr gibt. Jeder Vierte arbeitet ohnehin regelmäßig an Sonn- und Feiertagen. Erholung ist für manche derzeit ein ferner Traum, wenn sie nach zwei Jahren Pandemie versuchen, die durch Kurzarbeit oder Jobverlust erlittenen Einbußen wieder wettzumachen, während die Inflation zur nächsten finanziellen Belastung wird. Und die zunehmende Arbeitsverdichtung bleibt ein strukturelles Problem, das durch freie Montage nach Feiertagen nicht gelöst wird. Zudem revolutioniert das mobile Arbeiten gerade die Arbeitswelt. Es bringt vielen Beschäftigen mehr Flexibilität, aber auch neue Herausforderungen. All das wären wichtigere Themen zum Tag der Arbeit gewesen, denen die Linke sich hätte widmen können. So aber fällt sie wieder einmal durch realitätsferne Sonntagsreden auf - und die sind natürlich auch montags möglich."/ra/DP/he