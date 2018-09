Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zum Hambacher Forst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zum Hambacher Forst:

"Der Staat setzt hier mit Polizeigewalt, also mit Steuermitteln, nicht nur das Recht, sondern vor allem privatwirtschaftliche Interessen durch.



Und lässt sich gleichzeitig von der Industrie an der Nase herumführen: Während die Kohlekommission alles dafür unternimmt, noch in diesem Jahr über den Zeitpunkt für einen sozialverträglichen Ausstieg aus der schmutzigen Energiegewinnung zu entscheiden, lässt das verantwortliche Unternehmen RWE für die Braunkohle einen 12 000 Jahre alten Wald abholzen."/yyzz/DP/nas