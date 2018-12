Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu UN-Klimagipfel in Kattowitz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu UN-Klimagipfel in Kattowitz:

"Seit die Weltgemeinschaft auf der epochalen Klimakonferenz von Paris 2015 beschlossen hat, die Erderwärmung möglichst auf weniger als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu drücken, hat sich die Lage nicht verbessert.



Gelinde gesagt. Trotz aller Absichtserklärungen und Anstrengungen, die Emission von schädlichen Klimagasen wie Kohlendioxid (CO2) zu senken, fährt der Zug immer noch in die Gegenrichtung. Die Chance, dass in Kattowitz nachhaltige Fortschritte beim Klimaschutz erzielt werden, stehen daher nicht besonders gut. Zu stark prägen nationale Egoismen und Autokraten die politische Szenerie. Hinzu kommt, dass sich die USA 2020 aus dem Pariser Klimavertrag verabschieden wollen und dass in Brasilien mit dem fürs Weltklima wichtigen Amazonas gerade ein "Tropen-Trump" zum Präsidenten gewählt wurde. Möglicherweise kommt es in Kattowitz zu einem ähnlich vagen, halbgaren Ergebnis wie gerade beim G 20-Gipfel in Buenos Aires."/zz/DP/he