Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Wahlverschiebung

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Wahlverschiebung

Das Manöver könnte durchsichtiger nicht sein.



Trump liegt in den Umfragen hinter Biden. Und langsam dämmert auch ihm, dass sich die Pandemie bis 3. November keinesfalls erledigt haben wird. Sehr viele Wähler haben bis dahin nicht vergessen, wessen Fehlentscheidungen zur verheerenden Corona-Ausbreitung in den USA beigetragen haben. Nun geht es darum, schon jetzt Zweifel am Wahlergebnis zu sähen. Denn dass der US-Kongress eine Verschiebung abnickt, ist unwahrscheinlich. Auf welchen Zeitpunkt sollte sie auch verschoben werden? Auf 2021 oder 2022? Auf den Tag, an dem alle US-Bürger gegen Corona geimpft sind? Auf den Tag, an dem Trumps Umfragewerte wieder steigen? Die Amtszeit eines Präsidenten unter Vorwänden auszudehnen, ist zwar eine Strategie, die durchaus bekannt ist. Aber nicht aus Demokratien./yyzz/DP/zb