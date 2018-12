Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Syrien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Syrien:

"Syrien ist ein Symbol für die Verzagtheit und Schwäche des Westens.



Eine Folge davon ist, dass dort nun die nach größeren Einflusszonen strebenden Länder Russland und Iran sowie zuletzt immer stärker auch die Türkei den Ton angeben. Trump setzt dem Ganzen mit dem Truppenabzug die Krone auf. Natürlich sind die in Nordsyrien stationierten US-Soldaten kein entscheidender Faktor. Allein mit ihrer Präsenz haben sie dennoch dazu beigetragen, dass Schlächter wie Assad und Autokraten wie Putin und Erdogan nicht vollends freie Hand hatten. Nun aber kann die Lage weiter eskalieren, wenn die Türken zum Sturm auf die Kurden blasen. Bei einer Zuspitzung der Lage in Syrien und Afghanistan droht eine weitere humanitäre Katastrophe inklusive einer neuen Fluchtbewegung Richtung Europa. "In der Politik ist Dummheit kein Handicap", ist ein Zitat, das Napoleon Bonaparte zugeschrieben wird. Fast 200 Jahre später hat es immer noch Gültigkeit, wenn man sich die Vorgänge in Washington betrachtet."/yyzz/DP/he