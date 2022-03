Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Spiegel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Spiegel:

"An Spiegel bleibt vielleicht nicht einmal hängen, dass sie die Lage falsch einschätzte - da war sie leider nicht die Einzige, Das präventive Abwehren von Schuldzuweisungen und die einzige Überprüfung einer Pressemitteilung auf das Gendern werfen kein gutes Licht auf die Ministerin. Sicherlich muss man fragen, wer Interesse hat, solche Chatprotokolle zu veröffentlichen - andere Politiker waren im Bundestagswahlkampf schließlich ebenfalls vorrangig auf ihr Image bedacht. Doch den Eindruck, dass Spiegel in ihrer eigenen Blase ohne Bezug zur Realität der Bürger lebte, kann das nicht mildern. Gerade die Grünen sollten darauf achten, dieses Bild nicht immer wieder zu vermitteln. Das beschädigt nun auch ihre Glaubwürdigkeit als Familienministerin - und wenn sie dadurch nicht ins Schwimmen gerät, dann vermutlich nur, weil in Zeiten des Ukraine-Kriegs die Öffentlichkeit gerade woanders hinblickt."/al/DP/he