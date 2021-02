Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Impfreihenfolge

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Impfreihenfolge:

"Die meisten Deutschen stehen gedanklich in einer Warteschlange.



Eine Änderung der Impfreihenfolge wegen des Vakzins Astrazeneca soll die Impfungen beschleunigen. Skepsis scheint jedoch angebracht. Schon jetzt sind die Bundesländer mit der Terminvergabe überfordert. Dabei sind Alter und Beruf klare Kriterien, nun wird es komplizierter. Zudem geht es am Anfang der Schlange für die Ältesten kaum weiter. Das neue Konzept wirkt, als würde man im Supermarkt eine zweite Kasse öffnen - trotz knapper Waren und mit nur einer Kassiererin. Denn es mangelt an Impfstoff, Personal und Organisation. Auf diese Weise wird es jedoch für alle kaum schneller gehen. Es gibt nur mehr Gedrängel."