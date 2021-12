Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Corona-Maßnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Corona-Maßnahmen:

Das heiße Eisen nicht angepackt haben Bund und Länder beim Thema Lockdown. Diesen durch eine 2G-Regel in Einzelhandel und Gastgewerbe zu ersetzen, wirkt zwar milder. Doch auch das wird bei den Betrieben zu starken Umsatzeinbußen führen. Laut einer Forsa-Umfrage ist eine große Mehrheit der Geimpften derzeit mit Kontakten vorsichtig, meidet Großveranstaltungen und Restaurants. Sie gehen also in eine Art freiwilligen Lockdown, während die Ungeimpften es müssen. Für viele Unternehmen lohnt es sich dann nicht mehr, überhaupt noch zu öffnen. Es bleibt für sie also im Ergebnis gleich - nur das die Politik das Wort "Lockdown" vermieden und die Verantwortung verlagert hat./yyzz/DP/mis