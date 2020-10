Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Beherbergungsverbot

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Beherbergungsverbot:

In der Tat weist das Beherbergungsverbot Schwächen auf. Von Gästen großer Feiern geht weit mehr Gefahr aus als von einem Ferienhaus-Urlauber, der in der Stille wandert. Nicht jede Reise ist ein Risiko. Aber Einzelfallgerechtigkeit lässt sich kaum herstellen, wenn Gefahr im Verzug ist. Das Wichtigste jedoch: Die Tests, die Urlaubern eine Anreise doch noch ermöglichen, werden anderswo dringender gebraucht - etwa bei Pflegekräften. Um harte Eingriffe wie Reise- und Partyverbote künftig zu vermeiden, müssen Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten, Kontrollen und Strafen bei Verstößen verschärft werden. Vor allem aber sollten die Länder an einem Strang ziehen. Sonst lautet die Formel der Corona-Politik bald "Hü-hott-Hotspot".