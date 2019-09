Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Bahn

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neue Presse' zu Bahn

Zyniker könnten meinen: Etwas Besseres als die Klimaproteste konnten der Bahn kaum passieren.



Jetzt hat sie die Chance, auf den Umwelt-Zug aufzuspringen- und kann hoffen, dass die berechtigte Forderung nach einem reduzierten Mehrwertsteuersatz Gehör findet. Dabei betreibt sie auch Schönfärberei. Ein grünes Band macht den ICE nicht umweltfreundlicher. Das Umgestalten kostet Geld, das anderswo sinnvoller investiert wäre. Und für eine Verdopplung der Fahrgastzahlen wird das überlastete Netz so schnell nicht gerüstet sein. Es bleibt also Skepsis, was von den Ankündigungen Wirklichkeit wird. Doch die Richtung ist richtig. Die Bundesregierung muss die Bahn stärken, wenn Menschen vom Auto oder Flugzeug auf Züge umsteigen sollen. Wenn die Politik das nicht schafft oder die Bahn ihr Konzept nicht umsetzt, sind alle Absichtserklärungen zu mehr Klimaschutz Makulatur./yyzz/DP/zb