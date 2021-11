Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu 3G am Arbeitsplatz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu 3G am Arbeitsplatz:

"Gesundheitsdaten sind zu Recht sensibel, könnten doch Angestellte mit bestimmten Krankheiten in ihrer beruflichen Laufbahn Nachteile erleiden. Allerdings würde das bei dieser Auskunftspflicht höchstens zum Tragen kommen, wenn jemand sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann. Das trifft jedoch auf sehr wenige Menschen zu. Unter Ungeimpften geben nur acht Prozent diesen Grund an. Und vieles, was medizinisch einer Impfung angeblich entgegensteht, lässt sich im Gespräch mit einem Arzt ausräumen. Möglichen Nachteilen für eine kleine Minderheit steht jedoch der Schutz aller anderen Mitarbeiter und Kunden gegenüber. Dieser ist derzeit von weitaus größerer Bedeutung. Insofern sollten Gewerkschaften ihre Grundidee der Solidarität voranstellen, sich weder gegen eine Auskunfts- noch gegen eine Homeoffice-Pflicht stellen. Wenn Mitarbeiter massenhaft erkranken, Betriebe schließen müssen, dreht sich die Katastrophenspirale der Pandemie noch weiter."