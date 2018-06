Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur europäischen Asylpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur europäischen Asylpolitik:

"Seit Beginn der Bemühungen um eine europäische Asylpolitik haben die EU und Deutschland mit einem Phänomen zu kämpfen: Deutschland ist Magnet für die Migranten.



... Deutschland wird viel investieren müssen, um einen Mittelweg zwischen nationalem Egoismus und europäischen Abhängigkeiten zu weisen. Dieser Mittelweg besteht in einer massentauglichen Infrastruktur an den Außengrenzen der EU, die schnelle Asylverfahren und schnelle Rückführungen zulässt. Die Länder an den Außengrenzen werden sich aber nur darauf einlassen, wenn Deutschland die größte Last bei der Verteilung von Flüchtlingen übernimmt. Ohne Kontrollen und Härten - bis hin zur Wohnsitzpflicht und zu sporadischen "Grenzschließungen" - wird das nicht abgehen. Lässt es sich nicht gemeinschaftlich durchsetzen, muss es ... bilateral geregelt werden. ..."/be/DP/stw