Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur US Unterstützung für Hongkong

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur US Unterstützung für Hongkong:

"Es geht vielmehr darum, eine friedliche politische Lösung für die chinesische Sonderverwaltungszone zu finden.



Der Nutzen, den dieser Sonderstatus für Peking immer noch bringt, müsste eigentlich Verständigen in der chinesischen Führung einleuchten. Aber bislang ist nicht zu erkennen, dass China einen Plan hätte, der sowohl für die Hongkonger als auch für das Festland tragbar wäre. Den Beleidigten wegen angeblich unerlaubter "Einmischung in innere Angelegenheiten" zu spielen ist jedenfalls kein Konzept. Und den Gesetzgebungsprozess in Washington mit der Niederlage bei den Bezirkswahlen in Hongkong in Verbindung zu bringen ist selbst für chinesische (Propaganda-)Verhältnisse sehr unter Niveau. Wenn das Gesetz zum Nachdenken in Peking anregte, wäre das die "Einmischung" allemal wert."/DP/jha