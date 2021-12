Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Regierungserklärung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Regierungserklärung von Scholz:

"Scholz [richtete] zu Beginn seiner Regierungserklärung harsche Worte an alle Impfverweigerer: Ihretwegen sei ein entspanntes Weihnachtsfest nicht möglich. ... Der "winzigen Minderheit der Hasserfüllten" werde der Rechtsstaat entgegentreten. Vor kurzem sagte Scholz, er sei auch der Kanzler der Ungeimpften. Natürlich ist er das. Er muss es sogar sein. Gleichzeitig muss klar sein, wofür er steht. Bei der Debatte über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht war das lange nicht so. Wertvolle Zeit ging verloren. Der nüchterne Kanzler versuchte auch etwas Hoffnung zu verbreiten. Er hätte auch sagen können: "Wir schaffen das." Scholz sieht sich in der Kontinuität von Angela Merkel. Das betrifft vor allem den Stil, das Ausführen von Details des Koalitionsvertrags anstatt das Ausziehen großer Linien."