Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Landtagswahl in Ba-Wü

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Landtagswahl in Ba-Württemberg:

Die Ära Kretschmann bringt noch einmal einen grünen Paukenschlag hervor.



Obwohl die Grünen in Baden-Württemberg mit der Ungewissheit in die Landtagswahl gehen mussten, dass diese Ära bald enden könnte und Kretschmann selbst diese Ungewissheit durch den Fingerzeig auf einen möglichen Nachfolger noch schürte, brach er alle Rekorde. Er brach damit vor allem end-gültig die Vorherrschaft der CDU im Südwesten, die noch ein-mal schwächer abschnitt, als sie ohnehin befürchtet hatte. Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre setzte sich unvermindert fort. Für die CDU ist das ein Debakel. Die Maskenaffäre allein wird das nicht erklären können. (...) Verantwortlich für den Niedergang der CDU in Baden-Württemberg ist der Doppelschlag, dass ein neuer Stern im Land nicht aufgehen will und der Stern im Bund gerade untergeht. (...)