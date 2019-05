Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Krise des Liberalismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Krise des Liberalismus:

"Die Krise des Liberalismus entbindet die "traditionellen" Parteien indes nicht davon, ihrerseits die Errungenschaften der liberalen Demokratie zu verteidigen.



Doch gerade weil sie sich nicht als "alternativlos" erwiesen haben, wären sie gut beraten, wenn sie ihre Politik und die klassischen Repräsentationsmechanismen der Demokratie nicht gleich als zwangsläufig ausgäben. Die Alternative dazu besteht aber nicht in taktischer Anpassung an identitäre Ideologien. Weil für die meisten Wähler populistischer Parteien nicht so entscheidend ist, wofür diese stehen, sondern wogegen sie sind, sollte man ihnen aufs Maul schauen. Aber nicht nach dem Mund reden, sondern besonnen handeln."/ra/DP/he