Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Klimapolitik:

"(...) Die Union hat sich auf einen riskanten Ausweg begeben.



Sie spricht sich für einen nationalen Emissionshandel aus, der für Verkehr und Heizungen bewerkstelligen soll, was in der Energiewirtschaft auf europäischer Ebene schon gelungen ist, nämlich die schrittweise Reduzierung der Treibhausabgase nach politischen Vorgaben. Der Staat gibt zwar die Menge vor, die ausgestoßen werden darf, lässt aber den Unternehmen und Verbrauchern die Freiheit, selbst zu bestimmen, welcher Preis zum Ziel führt. Die Politik ist dabei auf der sicheren Seite, was das Klimaziel angeht, weil sie die Höhe der Emissionen festlegt; sie kann aber nicht mehr, was sie allzu gern tut, mit Ausstiegsterminen hantieren - wie lange fossile Treibstoffe noch getankt werden dürfen, kann sie nicht vorgeben. (...)"/be/DP/nas