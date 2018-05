Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Haushaltspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Haushaltspolitik:

"Schaut man die Zahlen an, fällt ins Auge, dass trotz der Herausforderungen wie Migration, Digitalisierung, Klimawandel und globale Aggression die EU und auch Deutschland am liebsten Vergangenes in die Zukunft fortschreiben möchten.



Trotz des Austritts Großbritanniens (zweitgrößter Nettozahler!) sollen die Ausgaben der EU kräftig steigen und werden die Agrarsubventionen weiter den Haushalt dominieren. (.) Der deutsche Haushalt ist mit der sozialen Schlagseite eine Bürde für die Jungen. Wer, wenn nicht sie, soll später für zusätzliche Rentenzusagen und andere Leistungsversprechen aufkommen? Unter Bundeskanzlerin Merkel wuchs der Wohlfahrtsstaat wesentlich stärker als die Löhne der Beschäftigten. Angesichts der bedrohlichen Weltlage müsste viel mehr in Bildung und Verteidigung investiert werden."/yyzz/DP/he