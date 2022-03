Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Haushaltsdebatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Haushaltsdebatte:

"Regierung und Opposition geben in der Haushaltsdebatte ein widersprüchliches Bild ab. Zwar kann sich die CDU/CSU-Fraktion mit Recht über die mangelhafte Solidität des ersten Ampelhaushalts ereifern. Warum sie aber gegen die Verletzung der Schuldenbremse (im zweiten Nachtragshaushalt für 2021) Klage in Karlsruhe einreicht, die nachfolgende Umgehung der Schuldenbremse (im "Sondervermögen Bundeswehr") sogar mit einer Grundgesetzänderung adeln will, ist nicht schlüssig. Resultat werden Haushalte sein, die den Kern staatlichen Handelns, die Landesverteidigung, nicht mehr im zum "Kernhaushalt" degradierten Bundeshaushalt abbilden können. Das ist staatspolitischer Pfusch."/DP/jha