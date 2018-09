Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Flüchtlingspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Flüchtlingspolitik:

"Bundestagspräsident Schäuble, der einst mit Blick auf die Flüchtlingspolitik das Bild von einer Lawine geprägt hatte, die ein "etwas unvorsichtiger Skifahrer" auslösen könne, stellt nun fest, ein Großteil der Menschen, die ohne Bleiberecht nach Deutschland kamen, werde kaum zurückzuführen sein.



Deshalb müsse nun alle Kraft aufgebracht werden, sie zu integrieren. Eine große Herausforderung - für eine große Koalition. Dafür ist sie da. Wer am Begriff der "Volkspartei" festhalten will, sollte sein Ohr dort haben. Und nicht über die Köpfe der Bürger hinweg Illusionen von der Durchsetzung von Rechtspflichten nähren, von denen man sich innerlich offenbar schon verabschiedet hat. Es darf in einem Rechtsstaat nicht von Zufällen oder Stimmungen abhängig sein, ob jemand ins Land gelassen oder abgeschoben wird."/yyzz/DP/he