Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Energiewende

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Energiewende:

"(.) Man kann Bundeskanzlerin Merkel nur beipflichten: Es ist in der Tat ein bedrückendes Zeichen, wenn Bund und Länder nicht einmal binnen zehn Jahren in der Lage sind, ein von allen als vorteilhaft erkanntes Mittel zur Emissionsminderung zu beschließen wie die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung.



Aber was folgt aus so viel Selbsterkenntnis über die eigene Kirchturmpolitik? (.) Wer dem Klimawandel ernsthaft Einhalt gebieten will, muss zügig handeln. Ohne Verhaltensänderung im eigenen Land werden die Treibhausgasemissionen nicht sinken. Die meisten Leute würden aber lieber alles lassen, wie es ist. Für die Politik ist das ein Dilemma. Merkel hat das ausgesprochen mit ihrer Warnung, die Energiewende dürfe das Land nicht in Gewinner und Verlierer spalten. Die Erkenntnis kommt allerdings ein bisschen spät."