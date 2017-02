Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Elbvertiefung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Elbvertiefung:

"Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) spricht von einem Meilenstein.



Das ist ein großes Wort, das womöglich nur die Erleichterung darüber tarnt, dass es überhaupt vorwärts geht. (...) Aber bei all den vielen Details, die im Fall der Elbvertiefung zu bedenken waren, lautet die entscheidende Frage doch: Wie gelingt es künftig, Großprojekte vernünftig und mit vertretbarem Aufwand durchzusetzen in einer Gesellschaft, die so reich und satt ist, dass sie lieber den Status quo erhalten will und deshalb blockiert und verhindert? Wenn es künftig einfacher wird, zwischen wirtschaftlichen Erfordernissen und Natur- und Umweltschutz zu entscheiden oder gar zu vermitteln, dann hätte Scholz tatsächlich recht mit seinem Wort vom Meilenstein. Aber man ahnt schon, dass es auch anders kommen kann."/ra/DP/jha