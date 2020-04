Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur EU-Finanzministerkonferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur EU-Finanzministerkonferenz:

"Die EU-Finanzminister können sich auch in schwierigen Zeiten streiten wie die Kesselflicker.



... So werden nach dem gescheiterten Treffen der Finanzminister vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Lösung für den nur vordergründig italienisch-niederländischen Konflikt über europäische Finanzierungen der Krise finden müssen. Man ist recht weit gekommen mit gemeinsamen Lösungen. Auch der Einsatz des Krisenfonds ESM, der noch kürzlich für südeuropäische Regierungen wie für manche Ökonomen in Deutschland unannehmbar schien, ist im Grundsatz nicht mehr umstritten. Jetzt geht es um die Auflagen, die mit einer Kreditvergabe an einzelne Länder verbunden sein sollen."/ra/DP/fba