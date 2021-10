Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Corona-Entwicklung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Entwicklung:

"Die Entwicklung ist so bedrohlich, dass Krankenhäuser schon wieder laut darüber nachdenken, planbare Operationen ausfallen zu lassen, weil es anders nicht geht.



... Zwar klingt es zunächst harmlos, dass planbare Eingriffe wieder ausfallen könnten. Doch die Folgen sind alles andere als trivial, das war schon zu Beginn der Pandemie so. ... Es trifft vor allem Kranke, die - anders als viele Corona-Patienten - ihr Leiden nicht verhindern können und gleichsam das Recht haben, gut versorgt zu werden. Wer hilft ihnen, ihr Recht gegen die Unvernunft der Impfverweigerer durchzusetzen? ... Es ist naiv zu glauben, dass sich dieses Problem mit Geduld und gutem Zureden lösen wird. Die Impfquote muss steigen. In Gestalt der 2-G-Regel hat die Politik ein Instrument an der Hand. Sie muss sich nur trauen, es großflächig anzuwenden."/yyzz/DP/nas