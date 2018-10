Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur CSU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur CSU:

"(...) Die Zahl jener in der CSU, die "Seehofer muss weg" rufen, ist nach diesem Wahlergebnis nicht kleiner geworden.



Doch Seehofer will sich nicht zum Alleinschuldigen stempeln lassen, was er auch nicht ist. Tritt er nicht, wie seinerzeit Waigel, freiwillig zurück, könnte er nur auf einem Sonderparteitag vom Hof gejagt werden. Söder muss jetzt erst einmal seine schwarz-schwarze Koalition bauen, wofür ihm die Verfassung nur vier Wochen Zeit gibt. Früher oder später aber wird er auch nach dem Parteivorsitz greifen. (...) Und wer weiß, ob nicht in absehbarer Zeit in Berlin alles auseinanderfliegt? Bei einer solchen Explosion wäre der Innenminister nur ein Opfer unter vielen und sozusagen ein in München willkommener Kollateralschaden. Wie sagt doch der Mittelfranke: Kommt Zeit, kommt Tat."/be/DP/jha