Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur CDU-Kanzlerkandidatur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur CDU-Kanzlerkandidatur:

"(...) Zwar wird Annegret Kramp-Karrenbauer in der Partei attestiert, sie habe die Wunde der Urwahl zum CDU-Vorsitz schnell verheilen lassen.



Aber sie brechen immer wieder auf, wenn sich die Stimmung verbreitet, die Partei könnte auf das falsche Pferd gesetzt haben. In einer solchen Lage einen Mitgliederentscheid über die Kanzlerkandidatur ins Spiel zu bringen,(...) reibt noch eine Packung Salz in die Wunde, auf der "Friedrich Merz" steht. Merz hat wiederum das einzig Richtige dazu gesagt: Es sei eine "völlig irre" Diskussion, die jetzt aufbreche.(...) Den angeblichen Konsens in der CDU rief Ralph Brinkhaus in Erinnerung: Die Vorsitzende hat zu gegebener Zeit das erste Zugriffsrecht, und da Kramp-Karrenbauer bislang keine ernsthaften Zweifel daran gelassen hat, dass sie zugreift, ist die Sache erst einmal geklärt.(...)"/be/DP/jha