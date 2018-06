Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Asylpolitik in Brüssel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Asylpolitik in Brüssel:

"Auffällig ist, wer der Veranstaltung fernblieb: Es fehlten vor allem wieder die Osteuropäer.



Das ist schon ein bemerkenswerter Akt der Selbstisolation. ... So war die Tafelrunde bei Juncker bestenfalls ein erster Schritt, um auszuloten, ob die zerstrittenen Europäer bei diesem Thema, das immer mehr zur Schicksalsfrage des Kontinents wird, doch noch zusammenfinden. ... Bleibt die EU in der Asylpolitik uneins, dann kommt sie einem "Europa der Nationen", von dem auch in Deutschland immer mehr Leute träumen, allmählich näher: Jedes Land macht, was es will, Zusammenarbeit ist nur noch punktuell möglich. Selten wird darüber geredet, was man mit dieser Methode verlieren kann. In diesem Fall wären es offene Grenzen - und zwar nicht nur für Migranten, sondern in erster Linie für die Bürger und Unternehmen Europas."/yyzz/DP/he