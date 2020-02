Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Angst vor dem Coronavirus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Angst vor dem Coronavirus:

"(...) Die offiziellen Stellen setzen voll auf Deeskalation.



Das hat etwas von organisierter emotionaler Hygiene. Von einer echten Pandemie will offiziell keiner etwas wissen, weil man Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Irrationalität und sogar Unruhen befürchtet. Tatsächlich mag Deutschland vorbereitet sein. In den Kliniken gibt es ausreichend Tests, in Kürze werden noch schnellere Antikörpertests verfügbar werden, auch die Zahl der Betten für schwer Lungenkranke dürfte ausreichen, wenn die Panik beherrschbar und die Ausbreitung der Seuche im Rahmen bleibt. Aber wer will sich da sicher sein? Die Lage an der Seuchenfront ist derzeit so volatil, (...) Lobeshymnen jedenfalls sind angesichts der aktuellen Entwicklung und Ängste verfrüht."/be/DP/jha