Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Wirecard-Ausschuss

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Wirecard-Untersuchungsausschuss:

"Merkwürdigkeiten, die der Aufklärung harren, gibt es zuhauf.



Die Wirtschaftsprüfer testierten jahrelang eine künstlich aufgeblasene Bilanz. Die Finanzaufsicht Bafin nimmt, nachdem kritische Berichte auftauchen, weniger das Unternehmen, sondern eher die Berichterstatter ins Visier. Gleichzeitig handeln Bafin-Mitarbeiter, wie sich jetzt herausstellt, mit keiner Aktie so viel wie mit Wirecard-Papieren. Das Finanzministerium sieht bis zum großen Knall keinen Anlass zum Einschreiten. . Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Platz in diesem Stück. . Ein Untersuchungsausschuss hat starke Rechte. Er kann Akten anfordern und Zeugen vorladen. Weil das alles dauert, wird seine Arbeit weit in das Wahljahr 2021 reichen. . Eine Opposition, die sich diese Gelegenheit entgehen ließe, hätte den Namen nicht verdient."/DP/jha