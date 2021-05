Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Wahlkampfauftakt der SPD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Wahlkampfauftakt der SPD:

"Eine Verschiebung des Wahlkampfs weg vom Klimaschutz hin zum Geldbeutel und zu den Folgen der Pandemie hätte für Armin Laschet und Olaf Scholz zumindest den Vorteil, Annalena Baerbock nicht länger in die Hände zu spielen.



Denn im Klimaschutz ist das grüne Original kaum zu überbieten (.). Scholz stellte in seiner Rede auf dem SPD-Parteitag konsequent die Verteilungsfragen, materielle Interessen und den Sozialstaat in den Vordergrund. Eine Schwäche der SPD konnte er damit allerdings nicht kompensieren, die mangelnde Wirtschaftskompetenz. Scholz macht es wie Laschet, er stellt seine Regierungserfahrung als Vizekanzler und ehemaliger Hamburger Bürgermeister ins Schaufenster. (.) Doch als Macher gilt nicht, wer weiß, wie der Laden am besten besteuert wird, sondern wer weiß, wie er auf Hochtouren kommt."/yyzz/DP/he