Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Wahlkampfauftakt der CDU

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Wahlkampfauftakt der CDU:

Angesichts miserabler Umfragewerte versucht die CDU, sekundiert von der CSU, (.



..) am Wochenende auf Attacke umzustellen. Plötzlich fühlt man sich zurückversetzt in Zeiten der Rote-Socken-Kampagne, die den Untergang Deutschlands für den Fall einer Regierung unter Beteiligung von Grünen, SPD und der Linkspartei vorhersagte. Das ist eine Verzweiflungstat. Abgesehen von der Frage, ob die Wähler sich nach zwölf Jahren des Regierens einer CDU-Kanzlerin mit der SPD, zahlreichen stabi-len Landesregierungen mit Grünen-Beteiligung und einer sie-chen Linkspartei von einem solchen Szenario beeindrucken lassen, passt die Taktik weder zum Kanzlerkandidaten, noch passt sie inhaltlich. (...) Ein Patentrezept gibt es für die Union nicht. Sollte Laschet im Kanzleramt landen, so wird er hineinschlingern. Wie Merkel vor 16 Jahren.