Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Umgang mit Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die jeweilige Haltung der USA und Europas zum Iran:

"Vor dem Irak-Krieg träumten in Europa viele davon, eine Gegenmacht zu Amerika zu bilden.



Heute, fünfzehn Jahre später, wird das Wirklichkeit, allerdings eher unfreiwillig. Im Streit über den Umgang mit Iran hat der amerikanische Präsident Trump die Europäer in eine Position gebracht, in der sie nur noch zwischen Pest und Cholera wählen können: Gehen sie mit Amerika, gefährden sie den Bestand des Atomabkommens, das sie selbst mit ausgehandelt haben. Stellen sie sich gegen Trump, dann stützen sie ein Regime, das weder seiner eigenen Bevölkerung noch dem Nahen Osten gut tut. In keiner der anderen Auseinandersetzungen, die Trump vom Zaun gebrochen hat, reicht die Spaltung der transatlantischen Beziehungen so tief."/be/DP/tos