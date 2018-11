Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum UN-Migrationspakt/Union

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum UN-Migrationspakt/Union:

"Die Existenz der AfD verdankt sich einer radikalen Antwort - dass Deutschland gar kein Einwanderungsland sei.



Eine große Minderheit in CDU und CSU hat noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit so ähnlich gedacht. Wie man an der CDU in Sachsen-Anhalt sieht: Eine große Mehrheit hält es jedenfalls nicht für ihre Pflicht, Migration als Naturereignis zu begreifen. Jens Spahn ruft deshalb zu einer Abstimmung auf dem Hamburger CDU-Parteitag auf. Das ist eine Herausforderung vor allem für Annegret Kramp-Karrenbauers Credo, dass erst die Partei entscheiden müsse, dann die Fraktion, dann die Regierung. (...) Der Grundkonflikt ist aber nicht neu. Und der Grund, warum er so lange nicht ausgetragen wurde, hat den Parteivorsitz gerade aufgegeben - auch deshalb."