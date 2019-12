Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Parteitag der AfD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Parteitag der AfD:

"Zu seinem Abschied als Parteichef hat Alexander Gauland die AfD auf einen neuen Kurs eingeschworen.



Die Partei müsse bereit zum Regieren sein, forderte er .. (.) Noch vor zwei Jahren war die damalige Vorsitzende Petry für einen ähnlichen Vorstoß von Gauland und dem radikalen "Flügel" der Partei abgestraft worden. Nun ist selbst der fürs Regieren. Gaulands Kurskorrektur bedeutet indes nicht, dass die gemäßigten Kräfte die Oberhand gewonnen hätten. Ebenso falsch ist die Interpretation, jeder Parteitag und jede Wahl in der Führung bedeuteten einen weiteren Rechtsruck. Die Wirklichkeit ist komplizierter. (.) Ob Gaulands Ziel, die AfD in eine Regierung zu führen, Wirklichkeit wird, hängt auch davon ab, ob Union und SPD, die alten Parteien der Mitte, weiter an Strahlkraft verlieren."/yyzz/DP/he