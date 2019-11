Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Mobilfunkausbau

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Mobilfunkausbau:

"(...) Alleine die Deutsche Telekom klagt derzeit über 700 Problemfälle in der Genehmigung.



Das könnte ein Knackpunkt sein (...). Zwar soll es mehr Geld geben, um auch den Ausbau auf dem Land zu fördern, der sich für Netzanbieter sonst mangels Kunden nicht lohnt. Doch gehen politische Wünsche und Gegebenheiten noch häufig aneinander vorbei. Wenn ein Mast nicht näher als vierzig Meter an einer Autobahn stehen darf, dann kann es dort unter Umständen Funklöcher geben. Und ob 5G an der Milchkanne ankommt, hängt auch davon ab, ob der Bauer das überhaupt will. (...) Eine Informationskampagne ist deshalb nicht zu unterschätzen, weil die Angst vor Strahlung viel verbreiteter ist, als viele Städter vermuten mögen. Ein größerer Informationsschatz dürfte dann die Genehmigungsverfahren in den Gemeinden beschleunigen."/be/DP/nas