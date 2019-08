Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Klimaschutz

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Klimaschutz

(...) Die CDU versucht es jetzt mit der "grünen Null".



Das ist eine blumige Umschreibung für Klimaneutralität (...). Eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes (...) machte zwar die Staatsziele noch schöner, die Klimapolitik aber nicht greifbarer. Worauf Deutschland wartet, ist eine Entscheidung über die Frage, wie die Klimaziele in Sektoren erreicht werden sollen, die weit davon entfernt sind, sie zu erreichen, also vor allem Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Durch eine neue Steuer oder durch den Emissionshandel? Annegret Kramp-Karrenbauer und (...) Andreas Jung wollten sich auch in ihren jüngsten Äußerungen (...) nicht festlegen. Ihre Sympathie für eine (...) Steuerreform deutet in die eine, der Hinweis auf eine "CO2-Deckelung" aber wieder in die andere (...) Richtung, den Emissionshandel. (...)/be/DP/zb