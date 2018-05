Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Iran-Problem

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Iran-Problem:

"Nicht einmal Russland, sonst allem Destruktiven sehr zugetan, hat ein Interesse an einem Krieg zwischen Israel und Iran.



Es ist nur die Frage, ob Moskau in der Lage ist, Teheran von irrationalen Abenteuern abzuhalten. Europa aber hat Verbindungen zu allen Konfliktparteien. Es genießt überall (hoffentlich auch noch im Weißen Haus) ein gewisses Maß an Vertrauen. Europa sollte sich jetzt nicht darauf beschränken, das bestehende Atomabkommen mit Iran zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, Iran in eine regionale Ordnung einzubinden, die die Interessen aller angemessen berücksichtigt. Die jüngste verbale Eskalation erhöht den Erfolgsdruck. Das iranische Problem ist real. Aber es besteht aus weit mehr als einem nicht perfekten Atomabkommen, dessen einseitige Kündigung nichts besser machen würde."/yyzz/DP/he