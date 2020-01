Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Iran-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Iran-Konflikt:

"Iran wird mit seiner angekündigten "massiven Vergeltung" einer direkten Konfrontation mit der amerikanischen Militärübermacht ausweichen.



Washington hätte keine andere Wahl, als militärisch zurückzuschlagen und eine weitere Eskalation zu riskieren. Will Amerika an einer militärischen Präsenz in der Region festhalten, bliebe als einzige Option, vor allem nach der Selbstdezimierung in Syrien, Irakisch-Kurdistan. Eine Verlegung der amerikanischen Soldaten nach Irakisch-Kurdistan setzt jedoch voraus, dass die autonome Region ein unabhängiger Staat würde - was aber weitere Konflikte auslösen würde. Die Eskalation des Konflikts (...) hat noch andere Folgen, die für den Westen unangenehm sind. So finden in Iran im Februar Parlamentswahlen statt. Es ist absehbar, dass die Hardliner einen großen Sieg einfahren werden."