Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Giftanschlag in England

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Giftanschlag in England:

"Es ist offenkundig, dass Präsident Putin den "Wiederaufstieg" Russlands nur in Gegnerschaft zum Westen und zu dessen Institutionen glaubt erreichen zu können.



In der russischen Bevölkerung mag das gut ankommen und den gewünschten Zweck erfüllen. Der Nationalismus wird der Schmierstoff auch für die Verlängerung der Herrschaft Putins als russischer Präsident sein. Das muss man als Gegebenheit hinnehmen. Aber nicht hinnehmen darf man die russischen Machenschaften, die Länder des Westens und ihre Gesellschaften zu destabilisieren. Es war eine Illusion zu glauben, Russland werde nach dem Ende des Kalten Kriegs so werden (wollen) wie "wir". Offenkundig ist das nicht so. Unter Putin hat sich Russland entschieden, den verlorenen Weltmachtstatus durch Imponiergehabe und Aggression wiederzuerlangen."/yyzz/DP/edh