Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum EU-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den EU-Gipfel in Salzburg:

"In der Flüchtlingspolitik ist der Ton vielleicht etwas moderater geworden.



Doch bei der Verteilung von Flüchtlingen und anderer Migranten prallen die Gegensätze unverändert aufeinander. Allenfalls dämmert die Einsicht, dass Länder, obschon dazu verpflichtet, nicht gegen ihren Willen zur Aufnahme von Flüchtlingen gezwungen werden können. Entschärfen kann die Verteilungsfrage allenfalls eine drastische Verringerung der Ankommenden. Deswegen rücken Schutz der Außengrenzen, südliche Mittelmeeranrainer und, generell, Afrika stärker in den Blick. Wer den Druck im Kessel der EU verringern will, muss sich um Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden Ländern bemühen. Das kostet Geld und wirft ernste ethisch-politische Fragen auf. Aber es ist erst recht verwerflich, dass das Mittelmeer zum Grab für Tausende wird."